توفي الطفل محمد رمضان جمعة 9 أشهر، أمس، ومقيم بمنطقة دار السلام والذي أصيب، مساء الجمعة، في حادث دهس سيارة ملاكي لعدد من المواطنين؛ ليرتفع عدد ضحايا حادث دهس سيارة ملاكي في شارع طلعت حرب إلى 3 حالات وفاة و8 مصابين.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن المتوفين هم: "مصطفى محمد مصطفى سلام 71 عاما، خفير، وإبراهيم سيد إبراهيم حسين 30 عاما، مدير مبيعات بالخارج، ومحمد رمضان جمعة 9 أشهر"، مضيفا أن الطفل المتوفى أصيبا والديه في الحادث وهما في المستشفى.

كانت سيارة ملاكي دهست عددا من المواطنين كانوا على الرصيف، مساء الجمعة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 وإصابة 8، ونقل المصابون والجثث إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.