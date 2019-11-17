اعتمد مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت 31 عقد استقدام لعمالة مصرية من أصل 200 عقد سيستكمل استقدامهم لاحقا لإحدى شركات المقاولات بلبنان.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقرير بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل داود المستشار، أشار فيه إلى أن رواتب العمالة المصرية تتراوح ما بين 800 إلى 1350 دولارا شهريا بخلاف المزايا الأخرى كالسكن والعلاج وتذاكر الطيران وغير ذلك.

وأضاف أن الشركة تعهدت بعدم تحميل العامل أي تكاليف مادية بما في ذلك نسبة 2% من إجمالي مرتب العام الأول التي تحصل عليها شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتحملتها بالكامل شركة المقاولات اللبنانية.