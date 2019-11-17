قضت المحكمة العسكرية للجنايات، اليوم، بإعدام عبد الرحيم المسماري، ليبي الجنسية، المتهم الرئيسي في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والشهيرة إعلاميا بـ"الواحات".

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها، حضورياً بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد والسجن المشدد، وغيابياً بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد والسجن المشدد، وبرأت حضورياً 20 متهما.

وأسندت المحكمة للمتهمين، تهم التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بلبيبا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية، بالإضافة إلى قتلهم عمدا 11 من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017.

كما أسندت المحكمة للمدانين، الشروع في قتل آخرين من ضباط وأفراد المأمورية سالفة الذكر، وخطف واحتجاز نقيب شرطة مدنية، محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، إلى جانب سرقتهم بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية.