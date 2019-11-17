أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بضرورة تفعيل الرقابة على المبيدات.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة حول تفعيل دور وزارة الزراعة في الرقابة على المبيدات.

وأوصت اللجنة، بدعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وكذلك بتفعيل دور المرشد الزراعي حيث لاغنى عنه في الوقت الحالي، واستحداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليتمكنوا من أداء عملهم، وأيضا تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لاتدخل بطرق غير شرعية.

وقال النائب محمود هيبة، إن الفلاح يعاني حاليا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، مشيرا إلى انتشار مبيدات مغشوشة، تؤثر على إنتاج المحاصيل، والإضرار بالصحة العامة.

وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بتفعيل دور التعاونيات لتتولى توفير مستلزمات الإنتاح للفلاح، كي يتفرغ للزراعة والإنتاج فقط.

وقال الحصري، للأسف، الدولة تخلت عن دورها في تسويق المنتجات الزراعية، وهو أمر غير مقبول، كما أن أكبر شيء يضر بالفلاح حاليا هو التعاونيات في شكلها الحالي.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة، ضرورة دعم البرلمان لهم، لتفعيل الرقابة الجيدة على سوق المبيدات، من خلال إقرار تشريع يمنح الوزارة آليات الرقابة الصارمة والضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، حتى يكون لهم دور فعال.