بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل نحو عام تقريبا، فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تشييد مدينة تكنولوجية ذكية، فضلا عن كونها من أضخم المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر.

توقع الخبراء والمتابعين للمشروع الضخم، أن يشهد نموًا كبيرًا في عدد السكان، ليصل إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، مُدخلًا مفهومًا جديدًا إلى طبيعة الحياة السكنية في مصر، الأمر الذي دفع الدولة لإنشاء مدينة المعرفة فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون نواة لمجتمع قائم على العلم والمعرفة، فضلا عن مواظبة التطور التكنولوجى بجميع المجالات.

وترصد "الوطن"، أبرز 6 معلومات عن مدينة المعرفة، المقرر افتتاحها فى آواخر العام المقبل، بتكلفة استثمارية تقترب من الـ2.5 مليار جنيه، وتهدف إلى تجميع كل عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية، ليكون التعامل بينها أسهل وأيسر.

1- يتم تدشينها على مساحة 211 فدانًا، لتكون مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة مثل: "الذكاء الاصطناعى، انترنت الأشياء، والأنظمة المدمجة" وغيرها.

2- تضم كافة عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مراكز تدريب وحاضنات تكنولوجية ومسرعات أعمال، بالإضافة إلى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

3- تشمل المرحلة الأولى التى من المقرر افتتاحها خلال العام المقبل، 4 مبانٍ، وهي: مبنى جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مبنى للتدريب، يضم فرع لكل من المعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- تضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة، مبنى للأكاديمية الوطنية لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى تدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة، والمتعاملين معهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5- تضم مبنى لمركز الابداع والابتكار، والذي يضم الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال، والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مركز متخصص فى البحوث التطبيقية، فى مجالات التكنولوجيا الحديثة.

6- تم تصميم المبانى الخاصة بمدينة المعرفة، باستخدام طرز بناء تمزج ما بين الحداثة، التي تعكس طبيعة استخدام المبنى فى التكنولوجيا والأصالة، المستوحاة من الهوية والحضارة المصرية.

ويقام مشروع مدينة المعرفة، على مساحة 250 فدانًا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحها آواخر العام المقبل، وتهدف إلى تجميع كل عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية، ليكون التعامل بينها أسهل وأيسر.