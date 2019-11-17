نفى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجود ملك يُسمى "عزرائيل" في القرآن الكريم أو السنة النبوية، قائلًا: بعض الناس اخترعت أسماء للملائكة على "مزاجهم"، على حد قوله.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC"، أن الله عز وجل لم يظهر اسم ملك الموت، وأن مسمى "عزرائيل"، من تأليف البشر ولا يوجد ملك بهذا الاسم في القرآن أو في السنة، ومن الواضح أنه اسم يهودي، كون كلمة "ئيل" في اليهودية تُعني الله، فأضافوا مسمى "عزرا" إليها، ونسبوها لملك الموت.

وعن إخفاء الله عز وجل اسم ملك الموت، قال: "الله أخفى اسم ملك الموت حتى لا يتشائم الناس منه، وحتى لا ينسب الناس إليه ما يفعله من قبض أرواح البشر، لأن كل ذلك من أمر الله تعالى، ولا يجوز أن يتطاول الإنسان على الموت بالشتم، لأن الموت مخلوق مُسيّر ومأمور مثل الإنسان"، مطالبًا بعدم استخدام اسم ملك الموت كأيقونة لتخويف الناس.

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العلماء ورثة الأنبياء، كما قال النبي عليه السلام، فدور العلماء ليس مداهنة الناس ومجاراتهم، إنما دور العالم الحقيقي هو تغيير المعتقد الخاطئ، وتغيير العادات الخاطئة.

وشدد، على أنه يجب على العلماء أن يصمدوا ويقفوا وقفة "رجولة"، للرد على الدعاوى التي تستهدف هدم العقول، مهما تعرضوا للانتقادات والأقاويل، مضيفًا: "نحن نحاول أن نبني العقل، ومن لديه استعداد بأن يحترم عقله فليتفاهم معنا، ومن يريد أن يبيع عقله للقطيع فليبتعد".

وتابع: "نرفض تمامًا سياسة القطيع وأساليب القطيع، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا أعظم نعمة وهي العقل".