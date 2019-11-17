قررت النيابة العامة بأسوان حبس عامل و3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل مزارع، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين تخلصوا من الضحية بسبب خلافات مالية سابقة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوافة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حددت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان وقطاع الأمن العام مرتكبي واقعة مقتل مواطن، 34 عاما، في الزراعات بمنطقة سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو، مصاب بعيار ناري وكدمات متفرقة.

وتوصل قطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط المتهمون وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجني عليه.