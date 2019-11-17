ملحمة إنسانية قام بها أهالي قرية "نوارة" في الفيوم، حيث تبرع أهالي القرية بـ700 كيس دم لمساعدة مريض تليف كبدي.

واستعرض الإعلامي عمرو عبدالحميد تقريرا حول القرية، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يعرض على شاشة "TeN".

ويٌدعى المريض عادل فودة ويبلغ من العمر 32 عامًا، ووقع الاختيار على شقيقته الكبرى للتبرع بفص كبد في أعقاب رحلة بحث عن متبرع فشلت في التوافق بنهاية المطاف.

وقال مصطفى فودة، شقيق المريض، إن شقيقه الآن ما زال في العناية المركزة وسط طمأنة من قبل الأطباء بنجاح العملية، كما أن شقيقته صحتها مستقرة وانتقلت من العناية المركزة إلى غرفة الاستقبال العادية.

وأضاف "فودة"، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج: "الناس كلها وقفت معانا، كلنا بنفقف جنب بعضنا، كلنا بنشور بعض في كل حاجة، الناس كلها وقفت معانا وفيه ناس من بلاد حوالينا كانوا بيساعدونا، كانوا بصراحة جنبنا".

من ناحية آخرى، علق الدكتور محمود طلعت، منسق عملية زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، على تبرع أهالي القرية لمريض، قائلا: "صورة جميلة جدا وكنت متوقعها".

وأوضح أن هناك حالة مشابهة في الفيوم بقرية مجاورة لقرية المريض، قاموا أيضًا بالتبرع بالدم بشكل كبير للغاية.

وتابع: "أنا مشرف على تحضير المريض لحد ما يدخل العملية، وكذلك تحضير الدم، وأكون مسؤول عن حملة للتبرع بالدم للمريض خاصة اللي ليهم رغبة في كده، عشان اجمع لهم أكياس الدم مجانًا".

وواصل خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج: "كان فيه مريض زرع كبد من 10 شهور في قرية جنب القرية اللي فيها عادل فودة اللي هو المريض الحالي، كانت فيه ناس كتير اتبرعوا ليه، أنا تواصلت معاه على طول قولتله فيه واحد من قرية جنبك هيزرع زيك بالضبط، ياريت تخلي الناس تتبرع وتساعده".

وتابع: "الناس في القرية اللي عند المريض الأول كانوا بينافسوا أهالي قرية المريض فودة في التبرع، ودة يساعدنا إحنا عشان نتخطى مرحلة العملية والعلاج بسلام، ونفسية المريض وأهله تكون مستريحة لما يحسوا إن البلد كلها معاهم، وعاوزين ننشر ثقافة التبرع بالدم بين الناس".