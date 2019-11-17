عاجل.. النيابة تصرح بدفن ضحايا برج كهرباء أوسيم

صرحت نيابة أوسيم تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بدفن 5 عاملين لقوا مصرعهم في حادث انهيار برج كهرباء بشركة كهرباء سقيل بمنطقة أوسيم، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليهم.

وانتقلت النيابة إلى مستشفى أوسيم لسماع أقوال المصابين الاثنين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، قد تلقت إخطارا من أهالي منطقة سقيل بسقوط برج كهرباء ووقوع ضحايا ومصابين، وانتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.