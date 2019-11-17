حادثة مسأوية وقعت داخل محطة كهرباء "سقيل" بمنطقة أوسيم، بوفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، في انهيار جزء برج كهرباء، داخل شركة الكهرباء، نتيجة العمل على إحلال وتجديد البرج، وسقط جزء كبير من البرج عليهم.

الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني، قال: إن النيابة هي من تتولى التحقيقات، لتحديد على من تقع المسؤلية الجنائية، موضحًا أن في هذه الحالة، تصبح التهمة، القتل الخطأ غير العمد الناتج عن الأهمال، وهي عقوبة شخصية، أي تعني أن يتحملها المتسبب فيها فقط.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن العقوبة القانونية على المتسبب في الإهمال الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع التعويض، مشيرًا إلى أن سبب هذا الحكم، هو عدم وجود نية القتل لدى المتسبب فيه.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات، نصت على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما تم تداوله اليوم، على عدد من المواقع الإلكترونية والجهات الإعلامية، بشأن ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

وأضافت، أنه في أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص، والمتعاقد معه لرفع البرج القديم، سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم، ونقلوا إلى المستشفى.