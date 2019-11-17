انتقل العشرات من أهالي قرية "الصبريات" في مركز دشنا، محافظة قنا، من ذوي شهيدي "لقمة العيش"، الذي توفيا إثر سقوط برج كهرباء ضغط عالي أثناء عملية الصيانة بمركز أوسيم في محافظة الجيزة .

وقال عشري رضوان، أحد أبناء القرية، إن القرية تعيش في حالة حزن شديد لوفاة شابين من أبناء القرية في هذا الحادث، وفور علمهم تجمعت عائلات القرية، وأرسلوا أشخاص للسفر لاستلام الجثتين، مؤكدًا وصولهم بسلام بسيارات الميكروباصات.

وأضاف أن القرية اتشحت بالسواد فور علمهم بخبر وفاة شابين من خيرة شباب القرية يعملان في عمليات تركيب الأبراج منذ فترة مع شركة متخصصة في ذلك، لافتًا إلى أن الشهيدين متزوجين ولديهما أولاد، وأنهما دائمي السفر للعمل في هذه المهنة لتوفير لقمة عيش لهما ولأسرتهما.

وقال عصام أمين، إنه فور استلام الجثة من مشرحة مستشفى أوسيم المركزي، سيتحركون على القرية مباشرة لدفن الجثمانين في مقابر عائلاتهم بالقرية.

كان حادث سقوط برج الضغط العالي أدى إلى مصرع 5 أشخاص من بينهم اثنين من أبناء قنا هما: سعيد أسعد أبوالوفا حامد، 35عامًا، وإبراهيم محمد، 33 عامًا، من أبناء قرية الصبريات.