راغب علامة يصف مهاجميه بـ نفايات بشرية.. ويدافع عن نفسه: يجتزون كلامي

وصف الفنان راغب علامة الهجوم الذي تعرض له بعد تصريحاته الأخيرة خلال حفله بموسم الرياض الثقافي بالمملكة العربية السعودية، بأنها حملات ممنهجة ضده.

وأضاف علامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "حملات منظمة وكأن الواحد ممنوع يعبر عما بداخله، وتصفيات حسابات سياسية على حسابنا واستعمال جيوش إلكترونية بأسامي وهمية، تشن الهجوم بشكل عشوائي ووقح وعميق".

وتابع: "هما باعتقادهم أنهم ممكن يأثروا علينا ومش عارفين أنهم بيزيدونا قوة وبيزيدوا موقفنا قوة، وبيزيدوا صراحتنا وتصريحاتنا"، مشيرًا إلى أنه أطلق عليهم لقب "النفايات البشرية"، مؤكدا أنهم يجتزون تصريحاته باستمراره.

وعن دور وسائل الإعلام في الهجوم عليه، قال: "المؤسف أن وسائل إعلامية معروفة تشارك في هذا الهجوم"، ضاربًا المثل بجريدة النهار اللبنانية مطالبًا بالتبين والتحقق من التصريحات التي يزعم البعض أنه أطلقها، متابعا: "ربنا اللي قال تبينوا".

وأردف: "اللي دمرنا في لبنان اللي بيدعوا الزعامة بأساليب طائفية وتفريقية وبيفرقوا الناس عن بعض وبين الطوائف، وهما بيعملوا حاجة واحدة أنهم بيسحبوا تعب الشعب وكل الضرايب الغليظة والمجرمة المكلف بيها اللبناني بشكل عشوائي، لأنهم استلموا السلطة باسم الطائفية، وبيصرفوا الفلوس على نفسهم وعلى عيالهم ولحسابهم بسويسرا وأمريكا".

وأوضح الفنان اللبناني أن الفساد هو الآفة الحقيقة للمجتمع اللبناني، متابعًا: "إحنا في لبنان بنتمني ييجي لنا رجل فيه مزايا الأمير محمد بن سلمان وقوته، أنه يقدر يسحب اللي سرقوا الخزينة ويحقق معاهم ويردوا لخزينة الدولة الفلوس، لأن دي من حقنا مش من حقهم".

وتعرض راغب علامة لهجوم كبير بعدما قال على هامش مشاركته في موسم الرياض الثقافي، إن "لبنان يحتاج إلى رجل مثل الأمير محمد بن سلمان يقبض على الفاسدين وياخذ منهم الأموال مرة أخرى".