راغب علامة: السعودية بتتقدم 10 سنين كل عام.. والشعب فرحان

اعتبر الفنان راغب علامة، أن المملكة العربية السعودية تتقدم 10 سنوات كل عام، حاليًا.

وقال علامة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على هامش حفله ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي، إنه كان يخفي ذهابه للرياض في الماضي حتى لا يتعرض من يستضيفه للإحراج، مثنيا على الانفتاح الذي تعيشه السعودية الآن، مشيدا بدور الرجل القوي الذي قال للشعب: "أنتوا مش بتعملوا حاجة غلط وعيشوا واتبسطوا زي كل العالم، والناس مش أحسن مننا".

وأكد أنه يشعر بفرحة الشعب السعودي والمقيمين في السعودية "بنسبة مليون في المية فرحتهم زادت، كله مرتاح والقرارات كانت حكيمة من حاكم حكيم وراجل حكيم"، مضيفًا: "اليوم الرياض صار محطة أساسية وأصبحت عاصمة الترفيه والعمل والخير في العالم العربي، والعالم كله بياخد من خير البلد دي، ليش الفن لأ".

وأشار علامة إلى أن الفن يعبر عن ثقافة المجتمع، لافتًا إلى أن الشعب السعودي بتاريخه يحب الفن وأنهم متواجدين الآن في المكان الصحيح.