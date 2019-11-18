"صحة الشرقية" عن ضحية الاعتداء من خالتها: حبوبة جدا ومتستحقش التعذيب

كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل الحالة الصحية للطفلة "هبة" ضحية تعذيب خالتها، قائلا إن آثار التعذيب على جسد الطفلة كانت بشعة للغاية، موضحًا أن الطفلة وصلت لمستشفى بلبيس عن طريق بعض المارة الذين وجدوها في الشارع، وكانت في حالة "هياج" شديدة جدا.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض عبر فضائية "ON E"، أنه فور وصول الطفلة للمستشفى أجريت لها أشعة مقطعية للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي، حيث أن جسد الطفلة بالكامل كان عليه آثار تعذيب، كما أنها كانت تعاني من سوء تغذية رهيبة جدا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن المستشفى وفرت لها جميع سبل الراحة سواء تلفاز أو ألعاب، وعندما علمت وزيرة الصحة بقصة الطفلة تواصلت معه وأعلنت توفير جميع الإمكانيات الطبية لعلاج الطفلة، كما أن وكيل النيابة اصطحب معه بعض الحلوى والشيكولاتة أثناء استماعه إلى أقولها في التحقيق.

وتابع: "الطفلة لا تعلم أي شيء عن حياتها ولم تذهب إلى المدرسة وحبوبة جدا واجتماعية جدا، ومعتقدش أنها تستاهل التعذيب الطفلة حبوبة جدًا، وكل واحد يتمنى يكون عنده طفلة زيها".