قالت وزارة النفط العراقية، اليوم، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط العراقي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية "إن الإنتاج النفطي للعراق وعمليات تصديره ما زالت مستمرة ومستقرة، ولم يلحق بها أي ضرر بسبب الاحتجاجات، رغم أن هناك بعض المواطنين تظاهروا بالقرب من حقول نفطية".

وأضاف جهاد، "أن المتظاهرين حرصوا على عدم المساس بالحقول النفطية، وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات وهذا حقهم"، موضحا أن ما حدث هو قطع للطرق المؤدية إلى بعض الحقول.

وشهدت الأيام الماضية تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة بالقرب من الحقول النفطية، لكنهم لم يتعرضوا لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة اسابيع في ساحة التحرير ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فساداً في البلاد منذ 16 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".