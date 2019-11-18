أعلن الجيش الأفغاني مقتل اثنين من قادة طالبان في غارة جوية استهدفت إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وذكر فيلق "شاهين 209" - في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم - أن القوات الجوية الأفغانية شنت غارة في منطقة جرزيوان، مما أسفر عن مقتل الملا أحمد وقاري ميراج، وهما قائدان عسكريان بحركة طالبان.

وأضاف فيلق "شاهين 209"، أن الغارة الجوية أصابت اثنين آخرين من مقاتلي طالبان، وقال الفيلق، إن اشتباكًا اندلع بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان في إقليم جاوزجان أمس، مما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين.