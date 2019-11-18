وقع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون ثلاثي بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية صفط العرفا بالفشن بالمشاركة المجتمعية "والتي تعتبر أول قرية بالمحافظة".

وأوضح عبدالجابر أن البروتوكول تكون المحافظة منسقا للمشروع الذي سيتم تنفيذه بالمشاركة المجتمعية في المحافظة، من خلال تحديد استشاري المشروع وذلك بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بني سويف للمشاركة في تنفيذ المشروع، على أن تقوم المحافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج برئاسة السكرتير العام وباقي الجهات المعنية من : التضامن، البيئة الصحة، الري، الكهرباء.

وتضمن البروتوكول أن تكون الهيئة القومية مسؤولة عن توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المكون الحكومي في البرنامج للقرية والذي يشتمل على محطة الرفع وخط الطرد، واختبار مكونات المشروع من إدارة الاختبارات التابعة للهيئة أو إحدى الجهات المعتمدة، فيما تكون الشركه القابضة مسؤولة عن مراجعة مستندات الطرح التي يتم إعدادها بواسطة الجمعية الأهلية المشاركة في تنفيذ المشروع والمواصفات الشاملة.

وأشار المحافظ إلى الحرص الدائم والإنجازات التي تتم تحقيقها هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والإستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة في هذا القطاع الحيوي.