يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مقر البرلمان الألماني "البوندستاج"، حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله، وعدد من النواب الألمان، ثم يتجه إلى مقر الرئاسة الألمانية؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

ويشارك الرئيس السيسي، في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، كما يشارك الرئيس في عشاء عمل يقيمه الرئيس الألماني، مساء اليوم، لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

"فالتر شتاينماير" الذي انتخب رئيساً لألمانيا في 12 فبراير2017، خلفا لـ"يواخيم جاوك"، يمارس العمل السياسي منذ نحو 20 عاما وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الخارجية، حسبما أفادت قناة "دويتش فيله" الألمانية.

ومن قبل تولى شتاينماير، العديد من المناصب السياسية في ألمانيا، فقد كان رئيساً لمكتب المستشارية في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر، وتولى رئاسة كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان (البوندستاج)، وترشح لمنصب المستشارية لمنافسة أنجيلا ميركل، لكنه لم يفز بهذا المنصب.

ونقلا عن تقرير سابق لقناة "دويتش فيله" الألمانية، فإن "شتاينماير" لايتمتع فقط بشعبية واحترام بين الرأي العام الألماني، وبتقدير واحترام داخل حزبه، ولكنه أيضا يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى النخبة السياسية الألمانية من مختلف الأحزاب، إلى جانب الشعبية الواسعة والاحترام على المستوى العالمي، بعد أن اكتسب من خلال عمله كوزير للخارجية في عهد "ميركل" خبرة دبلوماسية وحنكة كبيرة.

مهام الرئيس الألماني وفقا لدستور البلاد

يتولى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أعلى منصب في الدولة، إلا أن سلطته ليست الأقوى في بنية الدولة، وذلك نظراً لتجربة ألمانيا مع النظام النازي تم تقليص الصلاحيات المرتبطة بهذا المنصب، ولا يحصل أعلى منصب على جميع السلطات في البلاد.

الرئيس الاتحادي في ألمانيا لا يحكم بل يمثل بلاده عند قيامه بزيارات إلى الخارج، حيث يمثل ألمانيا ومواقفها، وفي الداخل يرمز إلى وحدة الدولة، كما أقرت المحكمة الدستورية الاتحادية ذلك عام 2014.

كما يجب على الرئيس الاتحادي ألا يتبع مواقف حزب معين وأن يكون محايداً تجاه كل الأحزاب في الدولة وأن تنعكس مضامين الدستور الألماني، على المواقف والخطابات التي يصرح بها في مختلف المواقف، حيث يقوم بتجميد عضويته في الحزب الذي قد يكون ينتمي إليه من قبل رئاسة البلاد.

التوقيع على المعاهدات والقوانين في البلاد

يتولى الرئيس الاتحادي في ألمانيا التوقيع على المعاهدات التي يتم الاتفاق عليها بين الدول وجمهورية ألمانيا، وذلك باسم دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الأمر نفسه بالنسبة للقوانين التي يتم إقرارها في البرلمان الألماني "البوندستاج" والمجلس الاتحادي "البوندسرات"، ولا تدخل تلك القوانين حيز التنفيذ إلا بعد توقيع الرئيس الاتحادي عليها.

التدخل في أوقات الأزمات

في أوقات الأزمات، يحق لرئيس ألمانيا الاتحادية الدعوة إلى انتخابات جديدة، إذا فقَد المستشار أو المستشارة أغلبية الأصوات في البرلمان.

ويقترح رئيس ألمانيا، المستشار أو المستشارة على البرلمان، إلى جانب أنه يعين ويقيل الوزراء والقضاة الاتحاديين والضباط والموظفين في المناصب العليا، ومنوط به رعاية العديد من التظاهرات المختلفة والدعوة لإقامة تظاهرات وطنية وحفلات رسمية، كما يرحب بسفراء الدول ويقبل أو يرفض اعتمادهم.