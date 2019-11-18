جددت النيابة العامة حبس حسام عادل، المتهم في قضية حادث معهد الأورام الإرهابي الذي وقع خلال الفترة الماضية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ويواجه "عادل" اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتتخذ من الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافها، مع علمه بتلك الأهداف.

وقررت النيابة في سبتمبر الماضي، حبس المتهم احتياطيا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وجددت حبسه عدة مرات بعد ذلك.

يذكر أن المتهم حسام عادل، ألقي القبض عليه بعد أيام من وقوع حادث معهد الأورام، الذي نفذه انتحاري يدعى عبدالرحمن خالد – لقي مصرعه في الحادث- وانفجرت فيه سيارة مفخخة أمام المعهد وخلف عددا من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن المتهم حسام عادل، هو أحد أعضاء الخلية التي نفذت الحادث، التابعة لتنظيم "حسم" الإرهابي، وأنه كان مسئولا عن الرصد والدعم لأعضاء الخلية، كما أنه رتب لقاء منفذ الحادث عبدالرحمن خالد، وأسرته قبل ساعات من وقوع الحادث في القاهرة أمام حديقة الأزهر، ورصدتهم كاميرات المراقبة أثناء اللقاء.