يشارك اليوم منتدى شباب العالم، فى منتدى اليونسكو الحادى عشر للشباب فى مدينة باريس بفرنسا، والذى يقام على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، على يومى 18-19 نوفمبر، وذلك فى جلسة تحت عنوان مشاركة الشباب من منظور متعدد الأطراف، "youth engagement from a multilateral – perspective".

ويناقش ممثلو عن منتدى شباب العالم خلال الجلسة عددا من المحاور أبرزها، تعزيز المشاركة الهادفة للشباب وقوة تأثير الشباب فى إحداث تغيير حقيقى حاليًا ومستقبلًا، كما سيتم التطرق إلى دور منتدى شباب العالم كمنصة فعالة ومحفل دولى ثرى وشاب فى إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم تجاه القضايا والمشكلات المعاصرة والخروج بتوصيات ومبادرات واقعية فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى اليونسكو للشباب يقدم منذ عام 1999 منصة مبتكرة ومستمرة للشباب، لتشجيع التعاون المشترك بين صانعى القرار وبين ممثلى الشباب لعرض أفكارهم، حيث يجتمع الشباب كل عامين فى مقر اليونسكو بباريس لعدة أيام لمناقشة القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة الثقافية، وفقًا لاستراتيجية اليونسكو التنفيذية تجاه الشباب 2021 -2014 ينظر إلى الشباب كعناصر رئيسية فاعلة كما تتمثل إحدى أهم أولويات تلك الاستراتيجية فى تعزيز المشاركة الهادفة للشباب لتنميتهم وتعزيز مهاراتهم.

ومنتدى شباب العالم، هو منتدى سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وقد انطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة الاف من شباب العالم، ينطلق منتدى شباب هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائى والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.