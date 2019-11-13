عدد من المشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الماضية

يواصل منتدى شباب العالم جولاته الدولية، بالمشاركة ضمن وفد مصرى رفيع المستوى فى المائدة المستديرة المزمع انعقادها فى مدينة نوفى ساد بجمهورية صربيا، عاصمة الشباب الأوروبى لعام 2019، وذلك 15 نوفمبر الجارى بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان باعتبار مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019، ودينا الحارونى ممثلة منتدى شباب العالم .

ومن المقرر أن تعقد المائدة المستديرة تحت عنوان "نوفى ساد وأسوان: عواصم الشباب فى أوروبا وأفريقيا " فى إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، حيث يجتمع ممثلون عن الشباب الأفريقى وممثلون عن الشباب الأوروبى فى حلقات نقاشيه لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة، على أن تخرج المائدة المستديرة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم.

واستشهدت المائدة بعدد من الجلسات المتنوعة وعلى رأسها جلسة نقاشية بعنوان: أهمية الاستثمار فى الشباب "بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا، بالإضافة إلى ستيفن هيودلين، ممثل وفد الاتحاد الأوروبى إلى صربيا.

كما ستعقد جلسه اخرى بعنوان "أفضل الممارسات: عواصم الشباب فى أوروبا وأفريقيا" وذلك بمشاركه كل من دينا الحارونى، ممثله منتدى شباب العالم، وفالنتينا أنتيك، رئيس شبكه عواصم الشباب الأوروبى، وسيتم توقيع برتوكول إنشاء شبكه عواصم الشباب الأوروبى، وذلك بتمثيل كل من نوفى ساد "جمهوريه صربيا "و سالونيك "جمهورية اليونان " وكلوج نابوكا "جمهوريه رومانيا، وماريبور "جمهورية سلوفينيا" وبراغ "جمهورية التشيك".

وكانت قد أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن انعقاد المنتدى في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019 في مدينة شرم الشيخ، وفتحت إدارة منتدى الشباب العالم باب التسجيل للحضور عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى.