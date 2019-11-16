أعلنت إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى المقرر إقامته خلال الفترة من 14 لـ17 ديسمبر 2109 بمدينة شرم الشيخ، على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة التي ينظمها على مدار العام.

وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل 5 أيام إضافية نظراً للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام عبر الموقع الإلكتروني.

وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى ازدياداً كبيراً في أعداد المتقدمين مقارنة بالعام الماضي حيث وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم مقارنة بالعام الماضي الذى شهد تسجيل 22 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أطلق المنتدى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف شاب حول العالم.

وينطلق المنتدى هذا العام في الفترة 14 - 17 ديسمبر ويناقش موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.