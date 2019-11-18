قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن جولة وزير البترول في الولايات المتحدة الأمريكية، أسفرت عن عودة شركتي "إكس موبيل" و"شيفرون" إلى السوق المصري من جديد.

وأضاف سعد الدين، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشركتين عادتا إلى السوق المصري وحصلا على امتيازات وضخا الكثير من الاستثمارات في مصر، معتبرًا أن عودة الشركتين إضافة كبيرة، وخطوة إلى الأمام، تضفي مصداقية على أداء وزارة البترول والقيادة السياسية المتعلقة في الاستثمارات البترولية الحديثة، التي من المقرر أن تُضخ في مصر.

وأشار إلى أن مصر سددت 80% من ديونها المستحقة للمستثمرين، لتصبح 800 مليون دولار بدلًا من 6 مليار، منذ 3 سنوات.

ولفت إلى أن المستثمرين أعادوا ضخ أموالهم المستحقة التي حصلوا عليها من مصر، في السوق المصري مرة أخرى، ما منح البلاد فرصة لدخول شركات أخرى من أجل ضخ الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز وصل لـ7.2 مليار قدم، ومن المتوقع أن يبلغ 8 مليار قدم بحلول منتصف العام المقبل 2020، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أن استهلاك مصر من الغاز يقدر بنحو 6 مليارات قدم، ما يتيح توفير وارادات مصر من الغاز.