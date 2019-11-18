استردت أجهزة البحرالأحمر 3 قطع أراضي، بمساحة 1550 مترا من أراضي الدولة، ضمن الموجة الرابعة عشر لاسترداد الأراضي بمنطقة "مبارك 7" بمدينة الغردقة، وذلك في حملة أمنية.

وشن مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدي، حملة أمنية بالاشتراك مع شرطة مرافق البحرالأحمر، ذلك استمرار للموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بحي شمال بمدينة الغردقة.

وأسفرت الحملة التي قادها المقدم محمد جاد، رئيس شرطة مرافق البحر الأحمر، عن تنفيذ 3 حالات إزالة بمنطقة "مبارك 7"، واسترداد 1550 مترا لاسترداد أراضي الدولة، وهي عبارة عن مبانٍ وأسوار بدون تراخيص ودون وجه حق.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي داخل نطاق المدينة.

وتستكمل المدينة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومديرية أمن البحر الأحمر حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف والمتعدي.