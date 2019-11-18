تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 60 طن زيت سيارات ونخالة وملح طعام وسلع تموينية، و45 قضية عدم حمل شهادة صحية في حملة تموينية مكبرة على مدن ومراكز وقرى المحافظة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 15 طن و300 كيلو زيت سيارات، و12 طن و200 كيلو جرام نخالة، و3 أطنان سلع تموينية.

كما جرى ضبط 3 أطنان و717 مبيدات زراعية و4 أطنان 450 كيلو جرام ملح طعام، و12 طن أعلاف حيوانية و2.5 طن طحينة وملح طعام، و1.5 طن دقيق بلدي مدعم، و1.350 طن رنجة، و2.400 طن منظفات صناعية، و2 طن بويات إلى جانب ضبط 3 آلاف و500 عبوة سناكس، و4 آلاف و800 قطعة بسكويت، جميعها مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط 45 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في تعبئة الأغذية وتداولها، و10 قضايا عدم إعلان عن سعر، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.