قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الوفد المصري في مجلس حقوق الإنسان الدولي قد شرح التقرير المصري خلال لقاءه مع 4 مجموعات مهمة في المجلس والتي ضمت الدول العربية والإسلامية والأفريقية ومجموعة عدم الانحياز: "جميع الدول العربية دعمت مصر في تقريرها الحقوقي ماعدا قطر".

وأضاف "مروان" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، أن المجموعة العربية هم الأقرب إلينا: "هما ظهرنا وإخواتنا ومعانا بقلبهم، وواحد منهم قالي مكناش في حاجة إنك تعمل معانا اجتماع لأننا داعمين لمصر"، موضحا أن ممثلة قطر قد حضرت ضمن المجموعة العربية لشرح التقرير المصري ولكنها لم تتحدث؛ بينما فوجئت البعثة المصرية بعدم دعم قطر للتقرير الحقوقي المصري أمام المجلس ككل: "الدعم العربي كان من القلب مش كلام دبلوماسي".

وأكد أن سفيري السعودية والإمارات ظهرا في مجلس حقوق الإنسان كأنهما مصريين: "سفيرة إحدى الدول الشقيقة قالتلي جملة: يا معالي الوزير مصر هي الرئة وعندما تتنفس تحيا هذه الأمة"، مشيرا إلى أن المجموعة الأفريقية بلا استثناء جلست للاستفسار عن بعض النقاط وكانوا جميعا داعمين لمصر والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع: "الإنجازات كانت محل إشادة كبير".