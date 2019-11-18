أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحالة حقوق الإنسان في مصر، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، قائلًا: "مصر معندهاش في ملف حقوق الإنسان حاجة تخبيها".

وأشار، إلى أنه تحدث مع المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، حول القضية 173، المتهم فيها جمال عيد ومجموعة أخرى من الحقوقيين الحاصلين على تمويل أجنبي.

وقال موسى، إن التقرير الذي أصدرته مصر عن حقوق الإنسان في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لم تعترض عليه أي دولة، مشيرًا إلى أنه كان مدعومًا بالأدلة والمستندات.

وأعلن موسى، أنه سيستضيف المستشار عمر مروان، خلال حلقة اليوم من البرنامج، في أول لقاء تلفزيوني له، عقب عودته من جنيف.