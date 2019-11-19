قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة، بدأت البحث عن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، فضلا عن الملابس والاكسسوارات التي تم استخدامها في السينما والأفلام والمسلسلات، عقب وفاة نجله هيثم.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث": "كلنا حريصين أننا نحصل على تلك الأشياء، ونحطها في مكتبة الإسكندرية، أو في متحف لعشاق ومحبي الفنان الراحل".

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن مقتنيات الفنان الراحل هي من حق محبيه وعشاقه حول العالم: "حقهم أنهم يشوفوها وتبقى أمام الجميع بالشكل الذي يليق بمكانته"، موضحًا أن المقتنيات التي تسعى النقابة لجمعها، هي الملابس والاكسسوارات التي تم استخدامها في أدواره المختلفة: "كان متعدد الأدوار ومعندهوش دور شبه التاني".

وأوضح، أن مقتنيات الفنان الراحل، هي جزء من ثروات وتراث مصر، لأنه لم يكن ملك نفسه، ولكنه ملك للعالم العربي أجمع.