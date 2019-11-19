بين الادعاء والدفاع.. 3 مفاجآت في الجلسة الثالثة لمحاكمة "راجح وشركاه"

"مطالبات بتوقيع أقصى العقوبة.. البراءة.. التأكيد على القتل العمد".. 3 مشاهد من واقع الجلسة الثالثة لمحاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، والتي تنظرها محكمة الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

محامي البنا: أطالب بسجن المتهمين 20 سنة

أكد عبدالعزيز نصير، محامي المجني عليه، أنه طالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين، وإضافة المادتين رقم 375 مكرر و375 أ، من قانون العقوبات والتي ترتقي بالعقاب والحبس من 15 سنة وحتى السجن 20 سنة، حيث إن جريمة القتل مترتبة على التخويف وبث الرعب، لأنها سقطت أثناء إحالة القضية للمحاكمة.

وأضاف "نصير"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه تناول أمام المحكمة أن راجح ليس هو القاتل فقط بل إن جميع المتهمين الأربعة هم من قاموا بقتل المجني عليه وهو ما أكدت عليه القوانين الجنائية حتى وإن كان المتهمون موجودين علي مسرح الجريمة أثناء وقوعها.

محامو المتهمين: "القضية ضرب أفضى إلى موت"

أكد محامو المتهمون خلال جلسات المحاكمة، أن القضية هي شجار بين عدد من الشباب أدى إلى مصرع أحدهم، بسبب مشاكل حول علاقتهم بفتاة، حيث أوضحوا أمام المحكمة أن القضية هي ضرب أفضى إلى موت وليس قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالب محامي المتهم الرابع، خلال جلسة المحاكمة الثالثة، ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، حيث تم ضمه للقضية، إذ قام، وفق رؤية النيابة العامة، بنقل المتهمين بعد ارتكابهم الواقعة .

من جانبه أكد محمد البنا، والد شهيد الشهامة، أنه لم يكن يتخيل أن يدافع أحد المحامين عن الشر والظلم بالشكل الذي وجده في دفاع المتهمين خلال الجلسة الثالثة، لأنهم كانوا يقدمون المرافعة بكل ما أوتوا من قوة وهذا ضد الإنسانية.

وأضاف "البنا"، في تصريحات بعد انتهاء المحاكمة، أنه يريد القصاص من المتهمين الأربعة الذين قتلوا ابنه، قائلا: "عايز القصاص من الأربعة ودا أقل مطلب وإذا حكم عليهم بالإعدام سيكون إعداما رحيما".

مندور: طعنت بعدم دستورية مادة السن في قانون الطفل

أوضح نضال مندور، محامي المجني عليه محمود البنا، أنه قدم مذكرة لهيئة المحكمة يؤكد فيها عدم دستورية مادة السن في قانون الطفل، والتي تنص علي أن الطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 عاما.

وأضاف "مندور"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن هيئة المحكمة استمعت خلال المحاكمة إلى تسجيلات صوتية جديدة بين المتهمين والمجني عليه قبل تنفيذ الجريمة وكان بها تهديد ووعيد للمجني عليه.

كانت محكمة جنايات الطفل والمنعقدة بشبين الكوم، قد أقامت ثالث جلسات محاكمة محمد راجح وثلاثة آخرين، لقيامهما بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 ديسمبر المقبل وحجزها للنطق بالحكم.