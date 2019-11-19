بالصور.. الجامعة المصرية اليابانية تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد

شهدت الجامعة المصرية اليابانية احتفالية بدء الدراسة للعام الأكاديمي 2019 – 2020 بالمقر الدائم للجامعة بمدينة برج العرب، بحضور السفيرة فايزة أبوالنجا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسفير الياباني بالقاهرة، وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بالإشراف على تنفيذ المقر الجديد للجامعة.

وأعربت إحدى طالبات الماجستير من أفريقيا، عن سعادتها البالغة بالمستوى العلمي الراقي الذي حصلت عليه بالجامعة في إطار برنامج للمنح الدراسية مقدم لعدد من الدول الأفريقية في غرب ووسط القارة، بتمويل من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا".

وتم خلال الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي عن مناخ الدراسة بالجامعة وكذا تطور مراحل الإنشاء بالمقر الجديد في مدينة برج العرب.

وأعرب الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، عن سعادته بالاحتفالية الأولى التي تقام في الحرم الجديد الذي استقبل الطلاب بالفعل، بالإضافة إلى تدشين محطة كهرباء الطاقة الشمسية المقدمة بمنحة من اليابان وتنتج طاقة نظيفة مقدارها 650 كيلو وات، مشيدا بدعم الدولة المصرية الذي كان فارقا وكبيرا ولولاه ما تحقق هذا الإنجاز علميًا وإنشائيًا، مشيرًا إلى أن الدراسة هذا العام تبدأ بالمرحلة الأولى بالمقر الدائم للجامعة المقام على مساحه 200 فدان وتشغل نسبة المباني 17% فقط من مساحة الحرم الجامعي المصمم بطريقة صديقة للبيئة وبأحدث النظم والتقنيات العالمية.

فيما وجه السفير الياباني بالقاهرة الشكر للحكومة المصرية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة السفيرة فايزة أبو النجا، مشيدًا بحجم وتنوع التعاون بين مصر واليابان في المجالات العلمية والثقافية والتنموية.

وحرصت السفيرة فايزة أبوالنجا في كلمتها على توجيه الشكر للجانب الياباني على جهوده الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية، وما قامت به مصر ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا للجامعة المصرية اليابانية بشكل خاص ومنظومة البحث العلمي في مصر بشكل عام، والتي لم تشهد اهتماما مماثلا بهذا الجانب.