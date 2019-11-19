نقلت لجنة من مديرية التضامن بالغربية، الطفل "يازن" 3 شهور، أحد طفلي "واقعة السلم" ابن المطرب شادي الأمير، وزوجته "سها. ا"، إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من صحة إصابته بثقب في القلب من عدمه، بعد تردد ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكشفت مصادر بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن لجنة من إدارة التدخل السريع بالمديرية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، وإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية توجهت إلى دار العطاء للاطمئنان على الطفل، بعد ترد شائعات أن الطفل الرضيع مصاب بثقب في القلب، وتم نقل الطفل إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة لفحصه وتوقيع الكشف الطبي الشامل عليه.

وكات دار العطاء لرعاية الأطفال بطنطا، قد استقبلت الطفلين "مالك 4 سنوات"، و"يازن 3 شهور"، لتوفير الرعاية لهما بناءا على قرار النيابة العامة، تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وبإجراء التحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.