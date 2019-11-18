شادي الأمير ومصر وجنوب أفريقيا.. أبرز ما بحث عنه مصريون بـ جوجل

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شادي الامير

"الواد التاني ده مش ابني، أنا مطلقها قبل ما تحمل فيه، ولحد دلوقتي ملهوش شهادة ميلاد".. بهذه الكلمات تبرأ المطرب الشعبي شادي الأمير، من اتهامه بترك طفليه على "سلالم" عقار، وفقا لبلاغ مقدم ضده وطليقته، من سيدة وجدتهما في حالة بائسة بمفردهما.

شادي الأمير يتبرأ من "أطفال السلم": أنا مطلقها والرضيع "مش ابني"

كشفت سوسن الخولي، جارة المطرب الشعبي شادي الأمير، تفاصيل العثور على طفلين على "سلم العمارة"، حيث ذكرت أن أحد الأبناء يدعى شادي يبلغ من العمر 4 أعوام، وطفل آخر يبلغ من العمر 3 شهور، قامت والدتهما زوجة المطرب الشعبي بتركهما أمام باب منزلها دون أي رعاية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc".

"مش أول مرة".. جارة شادي الأمير تروي تفاصيل واقعة "طفلي السلم"

مصر تحت 23 عاما ضد نظيره الجنوب أفريقي

أشاد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، بنجوم المنتخب الأولمبي، عقب الأداء الرائع الذي قدموه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، والذي نجحوا من خلاله في الوصول إلى الدور نصف النهائي، في انتظار مواجهة جنوب أفريقيا مساء غدً الثلاثاء.

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خاض المنتخب الجنوب أفريقي تحت 23 عامًا مرانًا قويًا اليوم، الأحد، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية، في طوكيو لعام 2020.

آخر استعدادات "الأولاد" لمواجهة المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا (صور)

واصل المنتخب الأوليمبي تدريباته علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة منتخب جنوب افريقيا مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام المقامة حاليًا فى مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.

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