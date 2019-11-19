تبين من الفحص الطبي الموقع على الطفل "يازن 3 شهور"، أحد طفلي "واقعة السلم" وابن المطرب شادي الأمير، سلامة الطفل صحيا، وتم نقله مرة أخرى إلى دار الرعاية مع شقيقه تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وكانت لجنة من التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الصحة بالمحافظة، قامت بنقل الطفل إلى أحد المستشفيات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم معاناته من أي أمراض وليس مصابا بثقب في القلب، كما كان يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكات دار العطاء لرعاية الأطفال بطنطا، استقبلت الطفلين "مالك 4 سنوات"، ويازن 3 شهور"، لتوفير الرعاية لهما بناء على قرار النيابة العامة، تعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفلي هذه الجارة.

وتبين من التحريات أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.