كشفت مصادر في نيابة أول طنطا، أن "سها. ا.ع" والدة طفلي السلم بطنطا، وزوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، نفت في أقوالها أمام وكيل النيابة إلقاء طفليها مالك 4 سنوات، ويازن 3 شهور، في الشارع أو على سلم العمارة كما روج، ولكنها اصطحبت طفليها إلى منزل والدة زوجها "حماتها" وسلمت لها الطفلين بسبب عدم قدرتها على الإنفاق عليهما، وبعد رفض ابنها تحمل نفقاتها هي وطفليها، مشيرة إلى أن صاحبة العمارة وجهت لها إنذار بالطرد بعد تأخر سداد إيجار 4 شهور ماضية.

وأضافت المصادر أن والدة الطفلين ذكرت أيضا في أقوالها أمام النيابة، أنها تواصلت أكثر من مرة مع والد الطفلين "شادي الأمير" ولكنه كان يرفض تحمل نفقات الطفلين، ما دفعها لاصطحابهما إلى والدته وسلمت لها الطفلين، وكان ذلك أمام شقيقه، مضيفة أنها فوجئت عقب ذلك بنشر صور الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومتهمة بترك الطفلين على سلم العمارة، وهذا غير صحيح، ومن قام بتصويرهما هو عم الطفلين بعد أن وضعهما على سلم العمارة، مشيرة إلى أن والد الطفلين رفض نسب الطفل الرضيع حتى تتنازل عن حقوقها الزوجية من قائمة المنقولات والنفقة والمؤخر وحضانة الطفلين قبل الطلاق.

وأوضحت أنها فوجئت مؤخرا بأنها مازالت على ذمة المطرب شادي ولم يطلقها كما كان يدعي، وأنها تزوجته من 6 سنوات بعقد في السفارة الفلسطينية كونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

ومن جانبها تستكمل، اليوم الثلاثاء، نيابة أول طنطا، التحقيقات مع المتهمة، والتي تم التحفظ عليها أمس، لحين ورود تحريات مباحث أول طنطا، وذلك بعد انتهاء التحقيقات بعد منتصف الليل، والتحفظ عليها بديوان قسم الشرطة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وكانت النيابة استدعت الأم ووجهت لها تهمة الإهمال في رعاية طفليها، إلى جانب الإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور"، واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات، وتم أمس وضع الطفلين في دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن تركها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.