وقعت الفنانة مي عمر، مع شركة "سينرجي"، عقد بطولة مشاركتها بمسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تتعاون "مي" من خلاله، مع الفنان ياسر جلال لأول مرة فنيا.

المسلسل يبدأ تصويره الشهر المقبل، ويعرض خلال شهر رمضان 2020، وتجسد "مي" شخصية جديدة عليها تماما، وتعتبر مغامرة فنية جديدة بالنسبة لها، المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

وكانت حققت "مي"، نجاحا كبيرا رمضان الماضي، بمشاركتها بمسلسل "ولد الغلابة" أمام النجم أحمد السقا، والذي تصدر أعلى مشاهدات.

يذكر أن الفنانة مي عمر، كانت تعاقدت مع الدكتورة سارة الطباخ، المالكة لشركة "إيرث برودكشن"، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة.