نجحت جمعية الأورمان، خلال شهر نوفمبر، في إتمام زفاف 17 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح شعبان أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة سوهاج حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الأورمان دعمت منذ بداية العمل في محافظة سوهاج زواج 1184 فتاة يتيمة، وأن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات، ويأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام، وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة، وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.