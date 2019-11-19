الأمن يطالب الجماهير بسرعة مغادرة الاستاد عقب لقاء مصر وجنوب أفريقيا

طالبت أجهزة الأمن، الجماهير المتواجدة الآن، بمحيط استاد القاهرة بسرعة مغادرة المنطقة، عقب انتهاء المباراة مباشرة، وعدم التدافع على الأبواب، حرصا على أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك في إطار المتابعة لاجراءات تأمين مباراة كرة القدم، المقامة في استاد القاهرة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، باستاد القاهرة، تبين امتلاء سعة الاستاد عن أخرها بالمشجعين من حاملي التذاكر، بالإضافة للإعداد الغفيرة التي دفعت وزارة الشباب والرياضة بها، لمؤازرة المنتخب المصري.

وإذ تقدر أجهزة الأمن حرص الجماهير على مؤازرة المنتخب في تلك المباراة المهمة، إلا انه تلاحظ تواجد أعداد غفيرة من الجماهير أمام بوابات دخول الاستاد، ونظرا لامتلاء سعة الاستاد عن أخرها، ومنعا لحدوث أزمة داخل المدرجات، أو تعريض المشجعين للخطر، فتهيب أجهزة الأمن من الجماهير المتواجدة، بمحيط الاستاد سرعة مغادرة المنطقة، وعدم التدافع على الأبواب حرصا على أمنهم وسلامتهم.