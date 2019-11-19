هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، أفراد المنتخب الأوليمبي، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر.

وكتب الحلفاوي، معلقًا على فوز المنتخب الأوليمبي، وعدم تلقي شباك المنتخب الجنوب أفريقي أي أهداف قبل مواجهة منتخبنا: "قلتلكم، ما استقبلوش أهداف لأنهم كانوا لسه ما واجهوكمش، ألف مبروك التأهل للأوليمبياد".

وأشاد الحلفاوي، بأداء عبدالرحمن مجدي، لاعب المنتخب الأوليمبي والنادي الإسماعيلي: "شكرًا عبد الرحمن مجدي، ما كنتش مستريح لضربة الجزاء، فرحتونا بجونين ملعوبين، فزتم على فرقة محترمة تستحق التقدير، هارد لك لجنوب أفريقيا، عقبال تتويج روحكم العالية بالكاس يا شباب".