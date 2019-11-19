نشر مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو، للرد على استفسارات المواطنين، بخصوص أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء في مقطع الفيديو، أن دعم رغيف الخبز بلغ 53.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وذلك حتى يصل إلى المواطن بسعر 5 قروش فقط، بينما تكلفته الحقيقية تقدر بنحو 60 قرشًا.

وأوضحت رئاسة الوزراء، من خلال مقطع الفيديو، أن 70.6 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، منهم 65.9 مليون شخص مستفيد بـ 5 أرغفة للمواطن يوميا، كما يجرى إنتاج 325 مليون رغيف يوميًا.

كما يستفيد من شراء الدقيق، من المستودعات نحو 4.7 مليون فرد بواقع 10 كجم للفرد شهريًا.