أكد محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا بين مسؤولي دير مارمينا الأثري ومنسق العلاقات بين الكنيسة القبطية ووزارة الآثار؛ للحفاظ المنطقة الأثرية وإظهار الموقع بالمظهر الحضاري اللائق.

وأضاف "متولي"، خلال جولته، اليوم، بمنطقة آثار مارمينا بالكينج ماريوط، غربي الإسكندرية، إن الوزارة ستنتهي من حل مشكلة ظهور المياه الجوفية بمنطقة القديس مارمينا الأثرية، في نهاية 2019.

وتابع أنه يوجد حوالي 170 بئرا للمياه الجوفية، والتي تسببت في ظهور الحشائش بكثافة، الأمر الذي تطلب التعاون مع المحافظة، لإزالتها وتطهير الآبار القديمة وتنميتها على مساحة 300 فدان.

جاء ذلك برفقة الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا، والقمص تداوس أفامينا، منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية ووزارة الآثار.