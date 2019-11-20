قال الفنان الصاعد معتز هشام، الذي جسد شخصية السلطان العثماني سليم الأول، في طفولته، بمسلسل "ممالك النار"، إنه لم يتوقع ردود الفعل الواسعة، التي أحدثها ظهوره في المسلسل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "ناس كتير عملوا لي منشن، وفجأة كده استغربت من زيادة عدد الفولورز"، مشيرًا إلى أنه لاحظ هذه الردود أثناء تصوير كواليس المسلسل: "لاحظت ذلك من مدير التصوير والمخرج".

وأشار، إلى أنه بدأ التمثيل على المسرح منذ 5 سنوات، عندما كان في الصف الأول الإعدادي ويبلغ من العمر 11 عامًا: "بدأت من قصر الثقافة بالفيوم، ثم عرفني الأستاذ حسام عبدالعظيم، وعلمني بمكاتب اختبارات الأداء".

وكان "هشام" قال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن علاقته بـ"ممالك النار"، بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث تواصل مع أحد مكاتب "الكاستينج" بالقاهرة، بشأن ترشيحه لأحد الأدوار في هذا المسلسل، ليتلقى مقترحًا من قِبل صديقٍ له، بضرورة التواصل مع مكتب "كاستينج" في الجيزة، يبحث عن شاب في سن 12 عامًا: "رفضت في البداية، كوني أعيش في محافظة الفيوم، وكنت أعاني من إجهاد شديد وقتها، لكنه صمم على التواصل، ووافقت في النهاية".