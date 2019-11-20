قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الحجاب ليس له صلة بالفروض أو السنة النبوية، مضيفًا: "الحجاب ملهوش أي صلة بحاجة خلقها ربنا، بس زي ما بيقولوا دة أ ب في البني آدمين مش المتدينين فقط، الناس تستر سواءتها وعورتها".

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "الناس تسأل هل الإسلام نزل على ناس عراه، يعني وقت نزول الإسلام كان الناس بتمشي عريانين، الإجابة لأ، ولكن كانت هناك عادة واحدة وهما كانوا بيطوفوا حول الكعبة عراه كما ولدتهم أمهاتهم، والناس لما سألتهم بتعملوا كده ليه، قالوا نستحي أن نطوف حول بيت الله بملابس عصينا الله فيها".

وأشار إلى أن النبي محمد أرسل إليهم رسالة صريحة بأن لا يطوفوا حول الكعبة مرة أخرى عراه، مضيفًا: "باستثناء هذه العادة السوداء لم يكن هناك أناس عراه في الشوارع وقت نزول الإسلام، يعني الناس لابسين، المرأة التي جاءت تبايع النبي عليه السلام لم تكن عارية بل كانت مرتدية ملابس، الدين لم يقل لها البسي اية ولا متلبسيش اية".

وتابع: "الدين الإسلامي لما رأى أن المرأة قد تكشف عن ساقها أثناء الغسيل أو إلى خلافة نزلت الآية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا"، موضحًا أن الفقهاء عندما تكلمون عن لباس المرأة ذكروه في باب اسمه ستر العورة، ولم يأخذ سوى سطر واحد في الفقه وذكر أن المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها.