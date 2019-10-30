مبروك عطية ينتقد مشاهدة ركاب القطار لمشاداة الكمسري والشابين: "خيبة"

تحدث الدكتور مبروك عطية عن وفاة شاب بعد نزوله من القطار أثناء سيره بسبب عدم دفع التذكرة وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية: "كان في الحادثة دي أحد البهوات وتلاقيه عمل عمرة 6 مرات واحنا سمعنا إن فيه مشادة حصلت بين محصل القطر وبين 2 من الشبان" متسائلًا: "المشادة دي محدش قام واتحرك فيها ولا كله غاوي تصوير وبيتفرج وشوف لو فيه حادثة على طريق مصر الإسكندرية هتلاقي كله واقف بيتفرج".

وتابع: "دي اسمها خيبة ناقعة ياخي فسح طريق ووسع للإسعاف تيجي وسيب الأمن يشوف شغله ومتوقفش حال الأمن والمستشفى بالفرجة" مشددًا: "احنا الدين بتاعنا مش دين فرجة".