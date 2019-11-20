استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته في برلين، جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في لقاءٍ أعرب فيه السيسي عن التطلع لتعميق وتطوير التعاون المشترك مع ألمانيا في مجال التعليم الأساسي والفني، مؤكدا اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الألماني وخبرته العريقة على خلفية التجارب الناجحة للمدارس الألمانية فى مصر وما تقدمه من تعليم أكاديمي عالي الجودة يسهم في تطوير وبناء الشخصية، ما يستوجب التعاون المشترك لنشر تلك التجربة على نطاق أوسع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة وجهودها لبناء الإنسان المصري.

ويعتبر النظام التعليمي في ألمانيا نظام معقد، فالقواعد المتعلقة بنظام التعليم المدرسي تختلف من ولاية إلى أخرى، ويعود السبب في ذلك إلى أن التعليم في ألمانيا هو من مهام وزارات التربية والتعليم التابعة للولايات الاتحادية، ما يعني أن الولايات الاتحادية هي المسؤولة عن تعديل قواعد النظام التعليمي الخاص بها.

سن التعليم الإلزامي

بعد انتهاء مرحلة رياض الأطفال، وهي مرحلة "اختيارية" في ألمانيا، تبدأ مرحلة التعليم المدرسي الإلزامي، وتختلف قوانين التعليم المدرسي الإلزامي من ولاية ألمانية إلى أخرى، إلا أنه غالبا ما تبدأ هذه المرحلة عندما يبلغ الطفل عامه السادس وتنتهي عندما يكون في سن الثامنة عشر، والمدارس الابتدائية في ألمانيا مجانية ويتم تمويلها من الضرائب.

يبدأ التعليم المدرسي بالمرحلة الابتدائية الأساسية والمعروفة، وغالبا ما تنتهي المرحلة الابتدائية في الصف الرابع، باستثناء بعض الولايات التي تنتهي فيها هذه المرحلة في الصف السادس مثل برلين وبراندنبورغ، وفيها يتعلم الأطفال قواعد القراءة والكتابة والحساب، علما أن هناك بعض المدارس التي تتيح إمكانية تعلم لغات أخرى بشكل مبكر مثل الإنجليزية أوالإسبانية أو الفرنسية، فضلا عن مادة أخرى يتناول الأطفال فيها قواعد أساسية تشمل معارف مختلفة، جغرافية وعلمية.

المدرسة التكميلية وكيفية تحديدها

بعد انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي، يتم فصل الأطفال، إذ ينتقلون إلى مدارس تكميلية، وتعتمد معاييرها بالدرجة الأولى على نتائج الأطفال في المرحلة الابتدائية وكفاءتهم وقدراتهم على التعلم، ويقوم المعلمون بتقديم اقتراحات للأهالي تساعدهم على اختيار المدرسة الملائمة لأطفالهم.

ويوجد في ألمانيا عدة أنواع أساسية من المدارس التكميلية، أولهم المدرسة الأساسية أو الرئيسية، التي تستمر الدراسة فيها حتى الصف التاسع، وفيها يحصل يمكن التلاميذ على ثلاثة شهادات مختلفة، ومن الممكن لتلاميذ هذه المدرسة اختياريا وبعد الصف التاسع، الانتقال إلى المدرسة المهنية المتخصصة أو إلى العام التحضيري للمهنة أو إلى التعليم المزودج في إحدى المؤسسات، وبعد انتهاء هذا العام يمكنهم تقديم امتحان يتيح لهم إمكانية الحصول على شهادة التعليم الأساسي التأهيلية.

كما يمكنهم اختياريا الالتحاق بالصف العاشر، بانتقالهم من المدرسة الأساسية إلى المدرسة المتوسطة "العملية"، وهي النوع الثاني من المدارس التكميلية، للحصول على ما يعرف بـ "شهادة التعليم المتوسطة"، وتستمر الدراسة فيها حتى الصف العاشر، وبعد الحصول على هذه الشهادة يكون أمام التلاميذ أربعة خيارات، إما الانتقال إلى المدرسة الثانوية أو إلى المدرسة المهنية المتخصصة أو إلى التعليم المزدوج أو الانتقال إلى السنة الدراسية المهنية الأساسية، ولا يمكنهم الاتحاق بالجامعات.

النوع الثالث من المدارس التكميلية هو المدرسة الثانوية، وهي مخصصة لمن يتمتع بكفاءات تعليمية جيدة جدا وعلاماته جيدة أيضا، وغالبا ما يكون اليوم الدراسي فيها أطول من بقية المدارس والتعليم يكون معمقا وواسعا، وتسمح بتعلم لغتين أجنبيتين على الأقل، وتستمر الدراسة فيها حتى الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، حسب الولاية، وفي النهاية يحصل التلميذ على شهادة الثانوية العامة، التي تتيح في النهاية متابعة الدراسة في الجامعات الألمانية أو المعاهد العليا.

رابع أنواع المدارس التكميلية هي المدرسة الشاملة، والتي تجمع مختلف أنواع المدارس التكميلية، حيث توفر إمكانية التعلم بشكل عام وشامل، أو التعلم بشكل معمق وموسع أو التركيز على دراسة معينة بما يتلاءم مع كفاءات التلميذ وميوله، وبعد الصف العاشر يمكن للتلاميذ إما التحاق بالمدرسة الثانوية أو الالتحاق بمدارس التعليم المهني.

المدرسة الثانوية المتخصصة، نوع آخر من المدارس التكميلية، تتميز هذه بأنها تتيح للتلاميذ تعليما مهنيا معمقا وواسعا بشكل عملي ونظري، وشروط التسجيل فيها أن يكون لدى التلميذ شهادة التعليم المتوسطة، وفي نهاية المدرسة يحصل التلميذ على الشهادة الثانوية المتخصصة، المؤهلة للتسجيل في المعاهد المتخصصة العليا.

مدارس تكميلية أخرى

نوع آخر من المدارس التكميلية في ألمانيا يسمى المدرسة الثانوية المهنية، تتيح عن طريق ما يسمى بـ"فرصة التعليم الثانية" الحصول على شهادة تعليم تتيح لحاملها الالتحاق بأحد المعاهد العليا أو الجامعات، ومدة الدراسة فيها عامان يحصل الطالب بعدهما على شهادة التعليم العالي الفنية أو شهادة التعليم العالي المتخصصة أو شهادة التعليم العالي العامة.

شرط القبول في المدرسة الثانوية المهنية الحصول على شهادة التدريب المهني، علما بأنه في بعض المقاطعات، هناك إمكانية الالتحاق بصف تحضيري، أي الصف الحادي عشر، في المدرسة الثانوية المهنية، كما أن التلاميذ الذين حصلوا على شهادة التعليم المتوسطة يمكنهم التسجيل فيها أيضا.