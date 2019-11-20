حصاد اليوم الأول للرئيس السيسي في قمة "العشرين وأفريقيا"

انطلقت أولى اجتماعات قمة العشرين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الألمانية برلين، لبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة الرئيس السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة "العشرين– أفريقيا"، إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة، تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

لقاء الرئيس السيسي بوزيرة الدفاع الألمانية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية، حسبما نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

واللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، والاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد، كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، وتوافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة، في استعادة الأمن والاستقرار.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخراً من تنامي وازدهار، مؤكدةً اهتمام ألمانيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة بما لها من تاريخ ممتد، في ظل التنسيق المكثف من خلال اللقاءات الثنائية المتعددة بين الرئيس والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".

الرئيس السيسي يلقي كلمته في قمة العشرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة العشرين وأفريقيا، أن قارتنا الأفريقية تملك من المقومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافي المتميز جنبًا إلى جنب مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم، لتنفيذ الإصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يؤهلها لأن تصبح أحد محركي النمو الاقتصادي العالمي، ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار.

توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا

شهدت الاجتماعات الهامشية، قمة مجموعة "العشرين إفريقيا"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك في إطار تعميق العلاقات بين البلدين، في مختلف المجلات.

ميركل تشكر السيسي على نجاح قمة العشرين

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء الدول الأفريقية الذين شاركوا في قمة العشرين، مضيفة أنه هناك الكثير من التفاهم بين أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أن قمة العشرين وأفريقيا، بحثت التحديات التي تواجهها القارة لحلها.

وتابعت: "هناك مشروعات جيدة جدًا، تخص الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي عامةً، والذي نشجعه على الاستثمار في أفريقيا، ونحاول تسهيل هذا التواجد في أفريقيا، ونشكر البنك الأفريقي للتنمية بسبب مساهمته في هذه القضايا".

السيسي يتوسط صورة تذكارية لأعضاء قمة مجموعة العشرين

التقط أعضاء قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، المنعقدة بألمانيا صورة تذكارية، توسطها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة الافتتاحية غير الرسمية "الاستثمار في أفريقيا"، بقمة مجموعة العشرين.