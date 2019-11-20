بعد تعدد الشكاوي التي وصلته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرض المصريين في بعض دول الخليج لمشاكل قانونية، طالب الإعلامي طارق علام بعمل مبادرة دعم قانوني ومعلوماتي للمصريين في الخارج وذلك خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

وطالب علام بعمل مبادرة تساعد المصريين في الخارج خاصة في دول الخليج مشددًا على أن هذه المبادرة ستقدم الدعم المعلوماتي والقانوني للمصريين في الخارج في الأمور التي تتسبب في مقاضاتهم أمام القضاء في الخارج ضاربًا المثل بقضايا إيجار السيارات وشراء السيارات بالتقسيط خاصة في السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج.

وأوضح علام أن الهدف من المبادرة هو تعريف المواطن المصري بالأضرار التي قد تلحق به والمشاكل التي قد يواجهها وحكم القانون في الدولة التي يسافر إليها مطالبًا الجالية المصرية بالسعودية بعمل تلك المبادرة بالتعاون مع القنصل المصري هناك.

وأشار علام إلى أن المصريين في السعودية يمكنهم إنشاء كيان قانوني بالتعاون مع مكاتب محاماة سعودية على أن يكون ذلك باشتراك بسيط يدفعه أعضاء الجالية مشددًا على أن المبادرة تشمل الدفاع عن أي مواطن مصري أمام القضاء السعودي حال تورطه في أي قضية.