تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

مبروك عطية: جزاء التنمر عذاب آليم.. وصاحبه في جهنم

تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن واقعة التنمر بطالب من جنوب السودان في مصر، موضحًا أن تلك الواقعة يجب أن تُعجل بتجديد الخطاب الديني، من أجل أن تكون الحياة أكثر رفاهية وازدهارا، حيث أن التنمر بالأشخاص ولو بالإشارة له عذاب أليم، ويكون صاحبه في جهنم مع عصارة أهل النار، مستشهدًا بقول الله تعالى " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ".

النيابة تحجز متهمي "فيديو التنمر" لحين ورود تحريات المباحث

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية حجز متهمي فيديو التنمر ضد الطالب السوداني 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة بعد أن نسبت لهم تهم مخالفة قانون الإنترنت المتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف.

اشتعال النيران في 5 منازل بقنا.. والأهالي يتهمون الجن

اشتكى عدد من أهالي "نجع الشوينة" بقرية "الجبلاو" بمركز قنا، من اشتعال النيران في منازلهم، متهمين الجن بإشعالها.

مصر وألمانيا توقعان 6 اتفاقيات بـ300 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا، أمس الثلاثاء، 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات مبادرة التعاون مع أفريقيا، بالعاصمة الألمانية "برلين".

"المجر والتشيك والمغرب": موقف القاهرة فى "أزمة النهضة" عادل

أجمع سفراء «المجر والتشيك والمغرب» على عدالة الموقف المصرى وحقوق مصر الثابتة فى مياه النيل باعتبارها مسألة «حياة أو موت»، وخلال استقبال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، للسفراء، أمس، جرى استعراض مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى كموضوع مشترك فى اللقاءات الثلاثة.

معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات خبراء الأرصاد لطقس 72 ساعة مقبلة، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث يسود طقس معتدل على كل الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا.

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الألماني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر أمس بمقر إقامته في برلين، جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

فوائد البنوك حلال أم حرام؟ مفتى الجمهورية يجيب: تجوز شرعا

يتساءل العديد من الناس عن فوائد البنوك، وهل هي حلال أم حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟ أجاب الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على الأسئلة قائلا: "إن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة، إذا خلت من الغرر والضرر".

الفراعنة في طوكيو.. مصر تثأر من جنوب إفريقيا بثلاثية وسط 70 ألف مشجع (فيديو)

فاز المنتخب الوطني الأولمبي على نظيره جنوب إفريقيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرةفي المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.