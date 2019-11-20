شهدت منطقة منشية البكري، بمدينة المحلة، حادث اصطدام قطار "طنطا- المنصورة" بطالبة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، مما أسفر عن مصرعها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة منشية البكري خلال إغلاقه.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى المحلة العام بوصول "خلود رمضان، 19 سنة"، طالبة بكلية الحقوق جامعة المنصور جثة هامدة، إثر حادث قطار بالسكة الحديد بالمحلة.

تبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه حال عبور المتوفية مزلقان السكة الحديد، بمنطقة منشية البكري التابعة لقسم ثان المحلة، أثناء غلقه، دهسها قطار " طنطا – المنصورة" ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، تم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.