فرضت السكة الحديد غرامة مالية قدرها 2360 جنيها على طالبة جامعية أثناء استقلالها القطار ناحية محطة السكة الحديد بأبو حماد وذلك لاستخدامها اشتراكها الثانوي المنتهي منذ أكثر من عام ونصف، واستقلالها القطار طوال هذه الفترة دون تجديده.

وقال مصدر بالسكة الحديد أنه أثناء استقلال طالبة (ش. م . س 21 عاما) القطار رقم 185 تبين أنها تحمل كارنية اشتراك منتهي منذ عام و نصف و تستخدمه دون تجديده مشيرا إلى أن بيانات كارنية الاشتراك مطموسة كما أن الطالبة لم تقدم أوراق تثبت محاولتها تجديد الاشتراك.

وأوضح أنه تم توقيع غرامة 200 جنيه لعدم تجديد الاشتراك و 2160 جنيها قيمة تذاكر ركوب خلال 18 شهر، حيث سددتهم الطالبة.

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض غرامة أكثر من 2000 جنيه على الطالبة واضطرارها لبيع الهاتف المحمول الخاص بها لتسديد الغرامة كما ساعدها زملائها في جمع المبلغ.