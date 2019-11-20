تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذى يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد وسيطر عليه المتظاهرون.

وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن الجسر، مشيرة إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني.

من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي، أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق اليوم الأربعاء يومها الـ27، والتي بدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.